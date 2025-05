Quattro moto nuove di zecca per la polizia locale di Verona

Consegnate chiavi in mano quattro moto nuove di zecca alla polizia locale di Verona.

Quattro nuove Yamaha Tracer 900 cc andranno a integrare il reparto motorizzato della polizia locale di Verona. “Sono moto ad alta prestazione, – ha sottolineato il comandante della polizia locale, Luigi Altamura -. Utili in particolare per i servizi di staffetta e di gestione della viabilità soprattutto per la sorveglianza durante i grandi eventi, manifestazioni ma anche in occasione delle partite di calcio in zona Stadio. Le moto saranno utilizzate in tutti i turni e nei diversi servizi”.

“Stiamo dotando la polizia municipale, – ha spiegato l’assessore al Provveditorato, utenze e economato, Michele Bertucco – compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, di mezzi nuovi utilizzabili che consentano di svolgere al meglio il proprio servizio. In questo caso quattro moto per un impegno economico di 78mila euro. Olimpiadi e Paralimpiadi a parte, ormai la città offre numerose iniziative quasi quotidianamente che richiedono un notevole sforzo alle forze di polizia locale, che ringrazio per il loro impegno”.

“I grandi eventi sono sempre più frequenti a Verona – ha concluso l’assessora alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi – e vanno monitorati e seguiti con attenzione. Le moto saranno utilizzate per la prima volta venerdì prossimo in accompagnamento al Giro d’Italia, di supporto alla polizia locale vicentina, per ricambiare il favore prestato durante Vinitaly. Il parco moto aumenta da 11 a 15 unità, arricchendo significativamente il numero di mezzi a due ruote a disposizione della polizia Locale utili anche ai fini dei servizi di scorta e di gestione della viabilità”.