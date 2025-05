Un 29enne è stato arrestato per rapina dalla polizia dopo aver rubato un monopattino in via XX Settembre a Verona.

Arrestato per rapina: nella mattinata di sabato 17, verso le 13.30, i poliziotti delle Volanti di Verona hanno catturato un tunisino di 29 anni, segnalato per aver rubato un monopattino in via XX settembre. La richiesta d’intervento è giunta alla centrale operativa della Questura da parte del proprietario del mezzo che ha riferito ai poliziotti di essere stato malmenato e poi derubato da un uomo di origini nordafricane.

Grazie all’ausilio della parte lesa, messasi immediatamente all’inseguimento del ladro, gli agenti sono riusciti a intercettare il responsabile nel giro di pochi minuti, in via Leoncino, mentre trasportava a mano il monopattino rubato. Al ventinovenne – che per riuscire a fuggire ha minacciato il proprietario del mezzo con un posacenere di vetro prelevato da un tavolino di un bar lungo la strada – è stato contestato il reato di rapina. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è comparso stamattina davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma due volte alla settimana.