L’Assemblea dei soci di Catullo spa approva il bilancio: traffico in crescita per l’aeroporto veronese, aspettando le Olimpiadi.

Bilancio positivo e traffico in crescita per l’aeroporto Catullo, aspettando le Olimpiadi. L’Assemblea dei soci di Catullo spa, la società di gestione degli aeroporti di Verona e Brescia, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024.

Il bilancio consolidato ha registrato un totale ricavi pari a 51,5 milioni di euro, con un forte incremento del Margine Operativo Lordo (EBITDA), salito a 9,9 milioni di euro nel 2024, rispetto ai 6,1 milioni del 2023 (+62,2%). Anche il risultato netto è tornato positivo, attestandosi a 338 mila euro, contro una perdita di 3 milioni di euro dell’anno precedente.

Sul fronte del traffico passeggeri, l’aeroporto di Verona ha chiuso il 2024 con oltre 3,7 milioni di viaggiatori, in aumento del 7,8% rispetto al 2023. Un trend di crescita che continua anche nel 2025, con 1.003.047 passeggeri transitati nei primi quattro mesi dell’anno, un record storico con un incremento del 15,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

La stagione estiva, avviata a marzo, si sta confermando promettente. Tra le principali novità, Neos ha rafforzato le rotte verso l’Egitto, Ryanair ha ripristinato i collegamenti con Napoli (cinque voli settimanali), mentre Air France e Volotea hanno aumentato le frequenze verso Parigi. British Airways ha aggiunto due voli settimanali per Londra e a giugno partirà una nuova linea bisettimanale per Bucarest operata da Fly One.

L’aeroporto di Brescia Montichiari continua a consolidare il proprio ruolo come hub logistico, rafforzando le attività di Poste Italiane e DHL, grazie agli investimenti previsti dal Masterplan.

Il “progetto Romeo”.

Sul fronte infrastrutturale, proseguono i lavori del “progetto Romeo” per l’ampliamento del terminal passeggeri del Catullo, che porteranno la superficie complessiva a 36.370 metri quadrati, con oltre 10.000 metri quadrati di aree ristrutturate. Infine, in linea con il proprio impegno verso la sostenibilità, Catullo spa continua a utilizzare esclusivamente energia elettrica certificata “verde”, confermando la sua politica di riduzione delle emissioni di CO2.

L’Assemblea ha inoltre nominato Carlo De Paoli come nuovo consigliere, in sostituzione della dimissionaria Rita Carisano.

Arena: “Ora concentrati sulle Olimpiadi invernali”.

Paolo Arena, presidente di Catullo spa, ha commentato: “Il bilancio oggi approvato attesta dei risultati che ben rappresentano il valore dei nostri aeroporti per la mobilità e l’economia dell’ampio territorio servito. Il lavoro realizzato con Save ha portato ad un’importante crescita di passeggeri e merce, a cui si accompagnano il parallelo ampliamento e rinnovamento del terminal al Catullo e l’avvio di nuove infrastrutture a Brescia Montichiari. Un andamento che procede nell’anno in corso, con una particolare concentrazione sul traguardo delle Olimpiadi invernali, appuntamento che per certo ci vedrà protagonisti”.