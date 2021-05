Quartiere Filippini, aperto il primo mercato coperto a km zero

Verona, lo spaccio ai Filippini è operativo il sabato e la domenica dalle 8 alle 13.

Un nuovo segnale di ripartenza a Verona. Oggi, 15 maggio, è stato inaugurato nel quartiere Filippini, il primo mercato coperto a km zero di Campagna Amica, promosso da Coldiretti. Un evento di notevole importanza per la produzione agricola, comparto cardine dell’economia veronese.

A tagliare il nastro con il sindaco Federico Sboarina, il presidente di Coldiretti Verona Daniele Salvagno, del vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti e del Vescovo Giuseppe Zenti. Intervenuti all’evento, oltre a numerose autorità civili e militari cittadine, Franca Castellani presidente del Consorzio che gestisce i mercati a km zero e il presidente della Provincia Manuel Scalzotto.

Uno spazio di 700 metri quadrati, da oggi Ufficialmente aperto al pubblico, che vede attrici principali le aziende locali del territorio, le quali attraverso la distribuzione dei loro prodotti agricoli, offriranno a tutti la possibilità di acquistare e degustare i prodotti del territorio, e di partecipare a iniziative concepite per valorizzare la cultura del cibo e dell’alimentazione. Il mercato coperto, dodicesimo a km zero nel Comune di Verona, a cui se ne aggiungono altri quattordici in provincia, è operativo il sabato e la domenica dalle 8 alle 13.

“Giornata storica per la città. Nuova importante realtà, risultato straordinario di Coldiretti – afferma Sboarina -. Questo mercato coperto diverrà generatore di nuovi interessi per questa parte della città che, anche con il ritorno dei turisti, tornerà presto ad animarsi di nuova vitalità, come tutta la nostra bellissima città”.





