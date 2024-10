Quale è il piatto di pasta più amato dagli italiani: ecco la classifica.

Quale è il piatto di pasta più amato dagli italiani: ecco la classifica, ma le specialità veronesi e venete non rientrano nella Top 10. I bigoli in salsa, specialità della nostra tradizione sono tra i piatti di pasta più amati d’Italia, ma si piazzano all’undicesimo posto nella classifica nazionale. Questo è quanto emerge da un’analisi condotta da BonusFinder Italia in vista del National Pasta Day del 17 ottobre, che ha classificato i piatti di pasta regionali in base al numero di hashtag su Instagram e al volume di ricerche su Google.

Nonostante la loro popolarità crescente, con 1.520 hashtag su Instagram e 4.900 ricerche mensili su Google, i bigoli in salsa, una pasta lunga e spessa tipicamente servita con un condimento a base di cipolle e “sardee”, non sono riusciti a competere con piatti come la Carbonara (prima in classifica) o la Pasta alla Norma (seconda).

Fuori dalla Top Ten.

I bigoli rappresentano uno dei simboli gastronomici più autentici del nostro territorio e, con un punteggio di 4,48 su 10, restano molto amati soprattutto tra i cultori della cucina tradizionale italiana. Comunque questo piatto, pur non figurando tra i più popolari a livello nazionale, conserva un posto speciale nei cuori dei veneti e di chi apprezza la nostra cucina.

I bigoli.

I bigoli, una pasta tradizionale del territorio, si distinguono per la loro forma simile agli spaghetti, ma con uno spessore maggiore. Questo formato di pasta prende il nome dal termine dialettale “bigat”, che significa verme, un richiamo alla loro forma allungata e robusta. Tra le ricette più rappresentative della cucina veronese troviamo i bigoli co l’anara e i bigoli co’ le sardee.