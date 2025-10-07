Quadrante Europa nel caos, terminali ferroviari intasati dai tir

Caos al Quadrante Europa assediato dai tir, bloccati gli ingressi ai terminali ferroviari.

Caos e traffico in tilt questa mattina al Quadrante Europa di Verona: dalle 7 lunghe code di camion hanno paralizzato gli ingressi dei terminal ferroviari, causando ritardi ai bus e difficoltà di circolazione tra la Tangenziale Sud e il casello di Verona Nord. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Verona per gestire il traffico e mantenere libere le strade limitrofe.

La situazione comincia anche a suscitare le proteste dei Comuni vicini. I moltissimi mezzi pesanti in arrivo bloccano le rotonde e rischiano di paralizzare l’intera area logistica. Giovedì è previsto un incontro per individuare soluzioni efficaci e scongiurare la congestione totale.