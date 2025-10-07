Finto talent scout adescava e violentava minorenni: 53enne arrestato per violenza sessuale.

Si fingeva talent scout, ma violentava minorenni: i carabinieri di San Bonifacio hanno arrestato un 53enne, gravemente indiziato di violenza sessuale continuata e aggravata e pornografia minorile, commessi nei confronti di due minorenni, di 11 e 16 anni.

In particolare le indagini, avviate nel settembre 2025, a seguito della denuncia presentata dalla madre di una delle vittime presso la Caserma dei carabinieri di Soave, attraverso l’ascolto di testimoni e l’analisi dei dispositivi telematici, hanno quindi permesso di individuare il 53enne che, nel corso degli anni, si sarebbe finto talent scout nel settore dello spettacolo, millantando la possibilità di far partecipare giovani minori a programmi radiofonici e televisivi.

Le false promesse e le violenze sessuali.

Sfruttando questo “falso” ruolo, l’uomo avrebbe perciò reclutato ragazze e ragazzi, promettendo loro opportunità lavorative e di visibilità nel mondo dello spettacolo, inducendoli a subire ripetuti atti sessuali presso il suo studio dove venivano filmati. Infatti, attraverso una minuziosa ricostruzione, i carabinieri sono riusciti a individuare diversi episodi di violenza sessuale, perpetrati secondo lo stesso modus operandi nei confronti dei due minori, commessi nell’anno solare.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare anche la produzione di materiale pedopornografico, consistente in videoriprese e conseguente diffusione di contenuti sia fotografici che audiovisivi riproducenti i minori in pose e atti sessualmente espliciti.

Pertanto, ricostruito il grave quadro indiziario a carico del 53enne, la Procura della Repubblica di Verona ha richiesto e ottenuto dal Gip presso il Tribunale scaligero la misura cautelare della custodia in carcere, provvedimento eseguito dai carabinieri che hanno arrestato l’uomo conducendolo presso il carcere di Montorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono tuttora in atto attività investigative finalizzate alla verifica dell’esistenza di altre vittime di analoghe condotte.