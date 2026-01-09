Social in tilt per il “mini-Valde”: la risposta dei follower al sosia morbidoso di Stefano Valdegamberi.

Stefano Valdegamberi, consigliere regionale veronese, ha scatenato il web: questa volta non per una battaglia politica o una dichiarazione al vetriolo, ma per il “mini-Valde” sosia. A fare sorridere il popolo dei social è stata la foto di un piccolo e morbidoso “clone” di pezza.

Social scatenato.

Il verdetto dei follower è stato unanime e immediato: “Preciso! Preciso!”, commenta qualcuno, mentre altri si lanciano in un coro di “Identico!”, “Una fotocopia!” e “Te si ti!”. A convincere gli utenti è soprattutto il dettaglio anatomico che è ormai un marchio di fabbrica del consigliere: il ciuffo. “El ciuffo l’è el tuo!”, scrive divertito un utente, sottolineando come l’artista (probabilmente l’intelligenza artificiale) abbia colto nel segno.

L’AI non lo conosce.

Tra i tantissimi complimenti, non sono mancate le osservazioni più spassose, tipiche di chi Valdegamberi lo conosce bene. Il dettaglio che ha diviso il pubblico? La bocca. “Uguale, però ti hanno chiuso la bocca Stefano”, punge una follower seguita a ruota da un’altra che rincara la dose: “Mai con la bocca chiusa!”. Insomma, un Valdegamberi silenzioso, sembra quasi un ossimoro per i suoi sostenitori.

C’è poi chi va a caccia degli “optional” mancanti per rendere l’opera completa: “E il sigaro dov’è?“. O ancora: “Manca la chitarra, Stefano!“.

Caccia al gadget.

Il successo è stato tale che tra i commenti è partita la caccia al gadget: “Ne voglio uno anch’io”, “Mettilo su Amazon!”. Che sia l’inizio di una nuova linea di merchandising politico? Per ora, il “mini-Valde” resta un pezzo unico che è riuscito in una missione quasi impossibile: mettere d’accordo tutti, almeno per un sorriso.