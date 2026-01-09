Ciclabile Forte Chievo-via Legnago, pronti 1,9 milioni di euro per collegare la città: il via libera della giunta.

Verona pedala verso est: via libera della giunta al progetto da 1,9 milioni per la ciclabile Forte Chievo-Via Legnago. La Giunta comunale ha dato l’ok al progetto di fattibilità tecnico-economica per la nuova pista ciclabile “Forte Chievo – Via Legnago”. Un’opera inserita nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che ora attende l’ultimo via libera dal Consiglio Comunale.

L’investimento complessivo per l’infrastruttura è di 1,9 milioni di euro. Di questi, circa 1,35 milioni saranno destinati ai lavori veri e propri, mentre i restanti 544mila euro copriranno i costi di progettazione, direzione lavori e imprevisti.

Percorso.

Il nuovo itinerario attraverserà zone nevralgiche della città, snodandosi tra Stradone Santa Lucia, Via dei Lamberti, Via Po, Viale dell’Industria, Via Redipuglia e Via Comacchio. Si tratta di un percorso strategico pensato per favorire gli spostamenti quotidiani casa-lavoro e casa-scuola in modalità eco-sostenibile.

Progetto.

L’iter burocratico è già in fase avanzata: il progetto ha ottenuto tutti i pareri necessari, compresa l’autorizzazione paesaggistica semplificata. L’approvazione comporterà anche una variante urbanistica al Piano degli Interventi, necessaria per adeguare il disegno della città alla nuova infrastruttura. Per completare l’opera, il Comune acquisirà alcune aree private, tra cui porzioni di proprietà della Provincia di Verona in via Comacchio e una parte dei terreni di Veronafiere.

Un dettaglio interessante riguarda la flessibilità del piano: l’Amministrazione si è riservata la possibilità di estendere i lavori fino a un ulteriore 20% del valore del contratto, qualora si rendessero disponibili nuove risorse economiche.