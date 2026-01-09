Arrestata dai carabinieri di San Michele Extra per evasione una 28enne, che avrebbe dovuto essere ai domiciliari.

I carabinieri della Stazione di San Michele Extra hanno arrestato una 28enne rumena, nota alle forze dell’ordine, e già sottoposto alla detenzione domiciliare, per il reato di evasione.

In particolare, i carabinieri, nel pomeriggio del 5 gennaio, nell’ambito di un servizio di controllo agli arrestati domiciliari, hanno immediatamente percepito che qualcosa di anomalo; infatti dopo qualche minuto nei pressi dell’abitazione della 28enne ecco la sorpresa: la donna faceva rientro nella propria abitazione.

Al perché si trovasse all’esterno, e se avesse qualche autorizzazione per allontanarsi da casa dell’abitazione, alla richiesta dei carabinieri la donna non forniva alcuna giustificazione.

Condotta presso gli uffici del comando stazione di San Michele Extra e informata la Procura della Repubblica di Verona, la donna è stata dichiarata in arresto dai militari dell’Arma e ricondotta presso la propria residenza in attesa del rito direttissimo. Il giudice del Tribunale scaligero ha convalidato l’arresto, e disposto nuovamente gli arresti domiciliari poichè detenuta per altra causa.