Peschiera, arrestato per tentato furto un 21enne colto sul fatto mentre ruba una bici dopo aver forzato la porta di un garage.

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio i carabinieri di Peschiera del Garda, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato, nella flagranza di reato, un 21enne residente a Pescantina, resosi responsabile di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In particolare, a seguito di una richiesta di intervento al 112, i militari venivano inviati immediatamente dalla Centrale operativa presso una proprietà privata a Pescantina. L’equipaggio dei carabinieri, prontamente giunto sul posto, trovava il 21enne, il quale era stato sorpreso all’interno di un garage, travisato con un passamontagna e indossando guanti da lavoro, nell’atto di asportare una bicicletta da un garage.

Il giovane, nello specifico, aveva aperto, forzandola, la porta di accesso a un garage, impossessandosi di una bicicletta tipo mountain bike del valore di circa 500 euro ma, mentre si dava alla fuga, veniva sorpreso da un residente del complesso residenziale.

Il 21enne, poi sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un taglierino per vetro: all’esito della perquisizione personale, la bicicletta sottratta veniva restituita al legittimo proprietario.

A seguito di quanto ricostruito con il pronto intervento dei militari, il 21enne veniva arrestato in flagranza in attesa del rito direttissimo. Al termine del rito direttissimo, l’arresto veniva convalidato, venendo disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.