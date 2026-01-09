Leroy Merlin sceglie Elemaca per la strategia offsite del 2026

Elemaca annuncia con soddisfazione il rinnovo della collaborazione con Leroy Merlin, leader nel settore casa e fai-da-te. L’azienda ha ufficialmente affidato a Elemaca la gestione della strategia offsite per l’anno 2026, consolidando una partnership pluriennale finalizzata a potenziare l’autorevolezza e la visibilità del brand all’interno dei motori di ricerca.

Una collaborazione basata sui risultati

La riconferma di Elemaca per l’anno 2026 rappresenta il risultato di un rapporto professionale attivo già da tempo. Per l’agenzia, essere scelta nuovamente da una realtà internazionale della caratura di Leroy Merlin costituisce un grande onore e un riconoscimento del valore strategico apportato negli anni precedenti.



A tal proposito, Carlo De Giorgio, founder di Elemaca, ha dichiarato: “Essere riconfermati da un partner come Leroy Merlin per il 2026 è per noi motivo di immenso orgoglio. Questa decisione premia la costanza e la qualità del lavoro svolto insieme negli ultimi anni, confermando che la strada della trasparenza e dell’orientamento al risultato è quella vincente per costruire relazioni professionali durature”.

Focus strategico: autorevolezza e motori di ricerca

Il piano d’azione per il 2026 mira a rafforzare il posizionamento di Leroy Merlin come fonte autorevole nel mercato digitale. La strategia si focalizzerà sulla cura della reputazione esterna del brand, agendo su testate giornalistiche e portali specializzati per generare segnali di affidabilità verso i motori di ricerca. L’obiettivo è garantire che Leroy Merlin mantenga una leadership indiscussa nei risultati organici, intercettando gli utenti nel momento esatto in cui ricercano soluzioni per i propri spazi abitativi.

“Il nostro obiettivo per il 2026 è alzare ulteriormente l’asticella”, prosegue Carlo De Giorgio. “La strategia offsite non riguarda solo la visibilità, ma la costruzione di una reputazione digitale solida. Lavoreremo per garantire che Leroy Merlin continui a essere il punto di riferimento primario per i consumatori italiani nel settore del fai-da-te”.

Chi è Elemaca

Elemaca è un’agenzia di consulenza specializzata nel marketing digitale e nella gestione della visibilità online. La società supporta grandi gruppi internazionali nella costruzione di un profilo digitale autorevole, agendo sui fattori esterni che determinano il successo di un marchio sui motori di ricerca attraverso una vasta rete di relazioni editoriali e un metodo basato sull’analisi dei dati. L’agenzia si distingue per la capacità di integrare competenze tecniche e visione strategica, offrendo risultati misurabili e duraturi nel tempo.

Contatti

Email: info@elemaca.it

Telefono: +39 3349876395

Sito Web: https://elemaca.it/

Instagram: @elemaca_webagency_