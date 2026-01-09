La nuova vita dei campioni: cavalli purosangue inglesi, dal galoppo al Polo grazie a Fieracavalli.

Fieracavalli, presentata a Courmayeur la squadra per l’Italia Polo Challenge 2026: siglato l’accordo per il futuro dei cavalli a fine carriera. In occasione della prima tappa dell’Italia Polo Challenge, il circuito che tocca le località più prestigiose della penisola, la fiera veronese ha presentato ufficialmente la propria squadra.

Il team.

Il team di Fieracavalli vanta un profilo internazionale, schierando l’italiano Massimo Giambarresi, il francese Clément Delfosse e l’argentino Patricio Rattagan. I tre atleti porteranno i colori della manifestazione veronese lungo tutte le tappe del circuito, che si concluderà proprio a Verona, dal 5 all’8 novembre 2026, nel Ring d’Onore del Padiglione 8.

«La partnership con il mondo del polo arricchisce la nostra proposta sportiva», ha dichiarato Federico Bricolo, presidente di Veronafiere. L’Arena Polo a Verona sarà strutturata per essere accessibile anche ai neofiti, con partite rapide e intense pensate per coinvolgere il grande pubblico.

Etica animale.

Proprio a Courmayeur è stato confermato l’impegno verso la sostenibilità e l’etica animale. Grazie a un protocollo d’intesa con il Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e altri partner del settore, è stato avviato un progetto per la riconversione dei purosangue inglesi a fine carriera.

L’iniziativa mira a dare una seconda vita ai cavalli da corsa, formandoli per il polo o per attività sociali e terapeutiche. Un passo fondamentale per la filiera allevatoriale che trasforma campioni dell’ippodromo in protagonisti di nuove discipline sportive e attività ricreative, garantendo loro un futuro dignitoso dopo la vita agonistica.