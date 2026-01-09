Assalto a Verona nel mese di Natale: quasi un milione di turisti

Verona, un dicembre d’oro con numeri imponenti: quasi un milione di turisti nel cuore della città.

Verona da record, con quasi un milione di turisti, si conferma una delle mete più amate: ora l’attesa per San Valentino e le Olimpiadi. Secondo i dati del sistema di rilevazione di Confcommercio Verona, basati sull’analisi anonima della telefonia mobile, sono stati ben 901.300 i visitatori che hanno affollato l’ansa dell’Adige, segnando un balzo netto rispetto ai 723.900 registrati a novembre.

Il boom internazionale: la Spagna guida la “top ten”.

A rendere vivace il centro storico non sono stati solo i visitatori nazionali. Quasi un quarto del totale, circa 196.600 persone, è arrivato dall’estero. In questa classifica internazionale, la Spagna ha fatto la parte del leone con 33mila presenze, seguita a sorpresa dalla Polonia (19.500) e dal Regno Unito (19.400). Significativi anche gli arrivi da Francia, Stati Uniti e Germania, con una presenza costante anche dai paesi confinanti come Svizzera e Austria.

L’identikit del visitatore: fascia media e spesa equilibrata.

L’analisi demografica rivela che il “turista tipo” di dicembre ha un’età compresa tra i 45 e i 54 anni (il 21% del totale), seguito dalla fascia 55-64 anni. Sul fronte economico, si registra un perfetto equilibrio tra i visitatori “low spending” (24,9%) e quelli “high spending” (24%), a conferma dell’attrattività trasversale dell’offerta veronese. I picchi di affluenza sono stati registrati durante il ponte dell’Immacolata, con 279mila presenze in soli tre giorni, mantenendo una media altissima (oltre 170mila) anche nei weekend successivi di dicembre.

“Verona è diventata un hub d’eccellenza”.

“Dicembre era un mese poco propizio per il turismo fino a qualche anno fa“, osserva Paolo Artelio, presidente della Destination Verona & Garda Foundation, sottolineando come mercatini ed eventi abbiano cambiato radicalmente il volto della stagione.

Un risultato possibile grazie a quello che Nicola Dal Dosso, direttore generale di Confcommercio Verona, definisce un “gioco di squadra strutturato” tra Camera di Commercio, Destination Foundation e VeronaUp, con l’obiettivo di puntare sempre più sulla qualità e sul turismo business.

Guardando al futuro: San Valentino e il sogno Olimpico.

Nonostante un 2025 leggermente inferiore al 2024 (anno dei record), il bilancio resta positivo. Maurizio Russo, presidente di Federalberghi Confcommercio Verona, sottolinea come la città sia ormai “un riferimento turistico capace di irradiare visitatori anche verso le province vicine”.