Marciapiedi a Verona Sud, la sfida di Benini: “Più lavori in contemporanea o finiremo nel 2165”.

Verona Sud, ripartono i cantieri per i marciapiedi: l’assessore alle Strade Federico Benini, ha annunciato l’avvio degli interventi. Si tratta del rifacimento e realizzazione di nuovi marciapiedi in un quadrante della città, compreso tra via San Giacomo, via Golino e via Veglia.

Barriere architettoniche.

Non si tratta solo di una questione estetica o di decoro urbano: il piano di intervento mira soprattutto all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’obiettivo dell’amministrazione è rendere i percorsi pedonali accessibili a tutti, eliminando quegli ostacoli che per anni hanno reso difficile il passaggio a persone con disabilità e anziani.

La critica sui social.

Sui social, qualcuno ha suggerito di dare la precedenza a zone ritenute “più frequentate”. Una critica a cui l’assessore ha risposto sottolineando non solo “l’alta densità di passaggio dell’area interessata”, ma anche la “necessità di un cambio di passo logistico per la gestione dell’intera città”.

«La vera notizia è che si stanno eseguendo più lavori contemporaneamente», ha spiegato Benini. L’assessore ha poi snocciolato i numeri di una sfida: Verona conta circa 1.200 chilometri di strade e 2.400 chilometri di marciapiedi. «Se facessimo un solo intervento alla volta — ha ironizzato ma non troppo l’assessore — finiremmo il giro completo della città solo nel 2165».