Verona, il detenuto che ha aggredito Filippo Turetta è stato trasferito dal carcere di Montorio.

Il detenuto 55enne, autore del pugno in faccia a Filippo Turetta nel carcere di Montorio, è stato trasferito nella casa circondariale di Treviso. Lo spostamento, avvenuto all’alba di oggi mercoledì 23 settembre, è stato disposto per ragioni legate alla sicurezza interna e alla gestione dei detenuti.

L’episodio risale alla fine di agosto, quando l’uomo aveva colpito Turetta durante un momento di socialità nel reparto dei detenuti comuni, dove l’accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, era stato da poco inserito. L’aggressione non aveva provocato conseguenze fisiche rilevanti, ma aveva comunque portato all’immediato isolamento disciplinare dell’autore del gesto.