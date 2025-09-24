Festa a Valeggio per il gemellaggio con una città francese

Valeggio e Bouc Bel Air uniscono le forze: festa per la firma del patto di gemellaggio.
Legame internazionale per Valeggio sul Mincio che sabato 27 settembre firmerà un nuovo patto di gemellaggio con la città francese di Bouc Bel Air. L’evento, promosso dal comune di Valeggio in collaborazione con l’Associazione Valeggio per l’Europa ed Oltre, celebrerà questa unione con una giornata ricca di festeggiamenti.
Programma.
La cerimonia ufficiale avrà inizio alle 10, con un ritrovo nel cortile di Palazzo Guarienti. A seguire, alle 10:30, la firma del patto. La mattinata proseguirà alle 11:30 con un momento di convivialità al castello di Valeggio, con la musica del gruppo folk I Campagnoli.
I festeggiamenti si concluderanno la sera con una cena speciale. Dalle 19:30, il ristorante Serenita ospiterà i partecipanti per una cena con intrattenimento musicale. Il costo è di 35 euro. Per aderire: Pro Loco di Valeggio sul Mincio.