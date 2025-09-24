Allarme al Marie Curie: diversi intossicati da spray urticante

Bussolengo, intossicazione da spray urticante all’Istituto Marie Curie.

Paura nella tarda mattinata di oggi mercoledì 24 settembre all’Istituto Marie Curie di Bussolengo, dove più persone sono rimaste intossicate da spray urticante.

L’allarme è scattato poco dopo le 12.30, con l’intervento immediato dei soccorsi: sul posto sono arrivate cinque unità, tra cui un’ambulanza infermierizzata, un’automedica e altre ambulanze di supporto. A coordinare le operazioni anche Vigili del Fuoco e Carabinieri, chiamati a gestire la situazione e a garantire la sicurezza dell’area scolastica.

Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno di ospedalizzazione. L’evento, classificato come ancora in corso al momento della segnalazione, ha comunque richiesto l’attivazione del protocollo di emergenza previsto per le scuole.