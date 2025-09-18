Pugno in faccia a Turetta in cella a Montorio

Filippo Turetta, pugno in faccia da un altro detenuto: violenza al carcere di Montorio.

Carcere di Montorio, violenza dietro le sbarre: Filippo Turetta colpito da un compagno di cella, secondo quanto riportato dal quotidiano L’Arena. Il 23enne condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, sarebbe rimasto vittima di un’aggressione da parte di un altro detenuto.

Il fatto risalirebbe allo scorso agosto e si sarebbe consumato nella quarta sezione dell’istituto, dove Turetta era stato destinato dopo aver trascorso un periodo in area protetta. L’altro recluso, 55 anni, già condannato per omicidio e tentato omicidio, gli avrebbe sferrato un pugno, colpendolo in faccia.