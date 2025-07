La Provincia di Verona sollecita la Regione a proseguire l’iter per il collegamento tra Porta Nuova, Catullo, Villafranca e Mantova.

La Provincia di Verona spinge per il collegamento tra l’aeroporto Catullo, Villafranca e Mantova. Il consiglio provinciale ha infatti votato e approvato una delibera in cui si sollecita “la Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana spa a proseguire con celerità l’iter per la realizzazione di un collegamento ferroviario tra la stazione di Verona Porta Nuova, l’aeroporto Valerio Catullo, Villafranca e Mantova, stanziando, ognuno per propria competenza, i fondi necessari e condividendo il percorso progettuale con le Province e i Comuni coinvolti”.

Il documento richiede inoltre alla Regione e a Rfi di “prevedere la realizzazione del progetto di collegamento tra Verona, l’aeroporto, Villafranca e Mantova e tra l’aeroporto e il lago di Garda in lotti distinti, in modo da dare priorità e maggiore sostenibilità economica al collegamento Verona-aeroporto-Villafranca-Mantova”.