Verona, Bastione San Bernardino: Mura Festival, ritmo no-stop

Dal tributo a Sting al grunge americano: il Mura Festival continua a fare ballare Verona.

Il Mura Festival a Verona non si ferma e trasforma il Bastione di San Bernardino in un palcoscenico a cielo aperto fino al 3 agosto. Le prossime serate promettono un viaggio musicale tra sonorità grunge e ospiti top.

Si parte giovedì 17 luglio con una serata speciale dedicata ai racconti in musica: Massimo Coppola, musicista pugliese, salirà sul palco con “Bring on the Night”, un omaggio a Sting e ai Police. Ad accompagnarlo una band in cui spicca anche Andrea Ferrario, sassofonista di Vasco Rossi.

Il venerdì si apre alle contaminazioni: i Couscousclan scalderanno il pubblico con ritmi che mescolano trip hop, funk e suoni dal mondo, seguiti dai Farabrutto, pronti a tornare live per un set che unisce folk, rock e testi pungenti.

Sabato 19 si viaggia Oltremanica con Britwall, un tuffo nel rock britannico che farà ballare fino a tardi.

Gran finale domenica 20, quando l’energia del grunge americano conquisterà le Mura: sul palco un tributo ai Pearl Jam e a Eddie Vedder, per rivivere le vibrazioni che hanno segnato intere generazioni.