Controllo di vicinato a Verona, sono 400 i cittadini che hanno aderito, 23 i gruppi già attivi nei quartieri: ecco come funziona.

Sono 400 i cittadini e le cittadine di Verona che hanno aderito ai gruppi di Controllo di vicinato, un’iniziativa del Comune per promuovere sicurezza e coesione sociale attraverso la partecipazione attiva della comunità. I gruppi, 23 quelli attivi o in via di costituzione al 1° luglio 2025, non sostituiscono le forze dell’ordine ma collaborano con esse attraverso segnalazioni puntuali su degrado urbano e microcriminalità.

Il progetto si fonda su una rete di coordinatori formati dalla Polizia Locale e supportati da canali come WhatsApp per raccogliere e inoltrare le segnalazioni agli enti competenti, come la piattaforma YouPol o Amia per i disservizi ambientali. Il Comune evidenzia l’efficacia del modello: al 30 aprile 2025 sono state 1.448 le richieste d’intervento, con oltre 1.100 già gestite.

L’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi sottolinea come il successo sia non solo quantitativo ma anche qualitativo: “Ciò che conta è la qualità della partecipazione e lo spirito civico diffuso”. L’iniziativa ha ricevuto riscontri positivi anche a livello nazionale, con una recente pubblicazione del Forum italiano per la sicurezza urbana che ne valorizza il contributo.

In programma un incontro pubblico per favorire il confronto tra i partecipanti e incentivare nuove adesioni, in particolare nei quartieri ancora poco coperti. Un gestionale dedicato alle segnalazioni e una collaborazione più strutturata con Amia mirano a rendere il sistema ancora più efficiente.

L’elenco dei gruppi.

1ª Circoscrizione :

Città Antica

Cittadella

Veronetta

San Zeno

Centro residenti

2ª Circoscrizione:

Valdonega

Avesa

Borgo Trento

Parona

Quinzano

Pindemonte

3ª Circoscrizione

Basson

San Massimo

Stadio

Borgo Milano

San Massimo 2

4ª Circoscrizione

Golosine

5ª Circoscrizione

Borgo Roma

Cà di David

6ª Circoscrizione

Borgo Santa Croce

7ª Circoscrizione

Porto San Pancrazio

8ª Circoscrizione