Scegliere il divano perfetto per il soggiorno: gli elementi da valutare in fase di acquisto

Scegliere il divano per il proprio soggiorno è una delle decisioni più importanti quando si arreda casa. Questo mobile, infatti, è molto più di una semplice seduta: è il vero centro della stanza, dove ci si rilassa, si sta in compagnia e si definisce lo stile dell’ambiente. Per trovare il modello perfetto, è necessario bilanciare con cura le proprie esigenze di comfort e praticità con le dimensioni dello spazio e lo stile generale dell’arredamento. Le opzioni oggi sono tante e molto versatili, includendo anche soluzioni intelligenti: a tal proposito, i divani letto moderni Federici Sofà, ad esempio, ne sono una chiara rappresentazione.



Di seguito una guida in merito agli elementi di cui tener conto in fase di scelta.

Valutare lo spazio e le proporzioni

Un errore comune è scegliere un divano basandosi sulle dimensioni percepite in un ampio showroom. È fondamentale misurare con precisione non solo la parete o l’area destinata al divano, ma anche gli accessi all’abitazione, come porte, corridoi e vani scala, per assicurarsi che il mobile possa essere consegnato e installato senza problemi. Un buon consiglio è tracciare a terra la sagoma del divano con del nastro adesivo per visualizzarne l’ingombro reale e lo spazio di passaggio rimanente.



Oltre alle dimensioni fisiche, va considerato il “peso visivo”: un divano con piedini alti e una struttura snella apparirà più leggero e meno ingombrante di un modello massiccio, anche a parità di misure.

Le tipologie principali: a ogni esigenza il suo divano

Una volta definite le dimensioni, si può passare alla scelta della tipologia. I divani lineari, a due o tre posti, sono la soluzione più versatile, facili da inserire in quasi ogni contesto. I divani angolari sono ideali per sfruttare al meglio gli angoli e per arredare grandi open space, offrendo molte sedute e creando una vera e propria isola di comfort. I divani con penisola (o chaise longue) rappresentano un ottimo compromesso, offrendo una comoda seduta allungata per i momenti di relax.



Per la massima personalizzazione, i divani componibili permettono di creare configurazioni su misura, adattandosi a spazi irregolari o a esigenze che possono cambiare nel tempo.

Il divano letto come soluzione versatile

In molti contesti abitativi moderni, la versatilità è un valore aggiunto fondamentale, e il divano letto risponde perfettamente a questa esigenza. È la scelta ideale per chi non dispone di una camera per gli ospiti dedicata, ma desidera poter accogliere amici e parenti con il massimo comfort. È anche una soluzione perfetta per i monolocali, dove un unico arredo deve svolgere più funzioni. È cruciale valutare il meccanismo di apertura, che deve essere semplice e robusto per un uso frequente, e soprattutto la qualità del materasso. I modelli attuali, come i divani letto moderni Federici Sofà, sono progettati per garantire un comfort eccellente sia come seduta che come letto, grazie a materassi spessi e performanti e a meccanismi “bed-first”, pensati per un riposo ottimale senza più compromessi.

La scelta dei materiali

La selezione del rivestimento e dei materiali interni definisce il carattere del divano. I rivestimenti in tessuto offrono una vasta scelta di texture, colori e sono spesso completamente sfoderabili e lavabili, una caratteristica molto pratica. Tessuti come il velluto aggiungono un tocco di lusso, mentre le microfibre di nuova generazione garantiscono un’ottima resistenza alle macchie. La pelle è un materiale nobile e resistente, che acquista fascino con il tempo.

Stile e colore

Infine, lo stile e il colore del divano devono dialogare con il resto dell’arredamento. Le tonalità neutre come il grigio, il beige o il tortora sono una base versatile e facile da abbinare, che può essere vivacizzata con accessori colorati. Un colore più audace, come il blu, il verde o il bordeaux, può invece trasformare il divano nel punto focale della stanza, conferendo grande personalità. Anche i dettagli stilistici, come la forma dei braccioli, il design dei piedini e lo stile delle cuciture, sono fondamentali per definire il carattere del divano e renderlo perfetto per un ambiente moderno, classico o eclettico.