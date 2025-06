Prosegue il piano delle asfaltature in città: vie e strade interessate

Prosegue a Verona il piano delle asfaltature: tutte le vie e le strade interessate dai lavori.

Prosegue il piano delle nuove asfaltature in città, a Verona. Nel corso della settimana, tra Santa Lucia e Golosine, in fase di realizzazione i lavori in via Toniolo, via 28 Gennaio, via Carlo Alberto e via Manassero.

Tra Borgo Roma e Cadidavid asfaltature previste in via Fleming, via Dell’Esperanto, via Aldrighetti, via Don Bepo, via Belobono, via Magenta, Strada Corte Bassa. Terminato nei giorni scorsi l’intervento in via Da Vinci allo Stadio, mentre proseguono le asfaltature nelle vie Lucio III, Urbano III, Magenta, Don Bepo, Aldrighetti, Belobono.

Oltre al rifacimento del manto stradale, sono numerosi i cantieri in corso d’opera settimanalmente in città e nelle Circoscrizioni. Interventi programmati dall’assessore alle Strade Federico Benini, per la sistemazione di marciapiedi, completamento di tratti ciclopedonali e messa in sicurezza di vie e strade.