Al Mura Festival Finaz porta sul palco la musica della Bandabardò

Al Mura Festival giovedì 26 giugno, alle ore 21, Finaz porta sul palco la musica e tutta l’esplosività della storica Bandabardò.

Giovedì 26 giugno, a partire dalle ore 21, torna al Mura Festival di Verona uno degli appuntamenti più attesi della programmazione culturale estiva: Storytellers, il format dedicato ai grandi protagonisti della scena musicale italiana, tra parole, musica e narrazione. A salire sul palco del Bastione San Bernardino sarà Finaz, storico fondatore della Bandabardò, tra le band folk rock più amate e rappresentative del panorama italiano ed europeo.

Alessandro Finazzo, in arte Finaz, è chitarrista virtuoso, compositore e produttore discografico. Dal 1993, insieme a Enrico “Erriquez” Greppi, ha dato vita a un progetto musicale che ha saputo coniugare impegno, poesia e una travolgente energia live. Un progetto che in oltre trent’anni di carriera ha collezionato centinaia di concerti, album di culto, riconoscimenti e un pubblico affezionato e trasversale, diventando una vera e propria colonna sonora generazionale.

Un racconto appassionato.

Durante la serata, Finaz condurrà il pubblico in un racconto appassionato e coinvolgente che parte dal debutto discografico della Bandabardò, Il Circo Mangione (1996), vincitore del Premio Ciampi come miglior disco d’esordio, fino ad arrivare a Fandango, l’ultimo lavoro pubblicato nel febbraio 2025. Un viaggio fatto di musica, aneddoti, incontri e riflessioni, capace di restituire tutta la forza creativa e la carica emotiva di una storia musicale fuori dagli schemi.

Nel corso della sua carriera, Finaz ha collaborato con alcuni dei più importanti artisti italiani e internazionali: Modena City Ramblers, CSI, Daniele Silvestri, David Sylvian, Max Gazzè, Paola Turci, Carmen Consoli, Franco Battiato, Inti-Illimani, Goran Bregović, Piero Pelù, Caparezza, Stefano Bollani, Roy Paci, Dolcenera, Peppe Voltarelli, Tonino Carotone, Giobbe Covatta, Dario Fo, Casa del Vento, Orchestra di Piazza Vittorio, e molti altri ancora.

Una serata speciale, intima e potente, che rende omaggio anche alla memoria di Erriquez, carismatico frontman della Bandabardò, scomparso nel 2021, ma ancora presente nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato. La band, oggi più che mai viva, è attualmente impegnata in un intenso tour estivo che la porterà in giro per l’Italia fino alla fine di agosto.