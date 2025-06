Alla mensa universitaria di Campagna Amica arriva il wi-fi gratuito

Wi-fi gratuito alla mensa universitaria di Campagna Amica a Verona.

Da oggi in poi coloro che frequentano la mensa universitaria di Campagna Amica in via Macello 5 potranno usufruire di una rete wi-fi gratuita grazie al sostegno di Bcc Veneta Credito Cooperativo che ha inteso così contribuire al miglioramento della socialità tra studenti e borsisti e dei servizi a loro offerti.

L’accordo tra Coldiretti Verona e Bcc Veneta – che conta 94 filiali di cui 25 nell’area territoriale di Verona – è stato recentemente siglato nell’interesse comune di garantire una permanenza ancora più confortevole negli spazi di Galleria Filippini dove ogni fine settimana si svolge il Mercato Coperto di Campagna Amica.

Il servizio si aggiunge alle peculiarità che già distinguono questi spazi, come per esempio la posizione davvero unica lungo l’Adige e i pasti a Km Zero con i prodotti provenienti dalle aziende agricole aderenti a Campagna Amica.

“L’iniziativa si realizza in piena coerenza con i nostri valori di vicinanza al territorio e sostenibilità ambientale” commenta Flavio Piva, Presidente di BCC Veneta. “Sosteniamo questo progetto consapevoli del valore aggiunto che, nel concreto, può rappresentare per gli studenti iscritti all’Università, all’Accademia Belle Arti e al Conservatorio di Musica della città. La mensa universitaria di Campagna Amica offre infatti uno spazio accogliente e inclusivo, all’interno del quale i giovani delle nostre comunità si possono avvicinare alle buone pratiche legate alla sana alimentazione, alla stagionalità dei prodotti e alla sostenibilità ambientale”.

Massimo Albano, Direttore di Coldiretti Verona, ha espresso grande soddisfazione per la sottoscrizione dell’intesa. “BCC Veneta è per noi un partner strategico e affianca la nostra Federazione in molte azioni a favore della categoria agricola condividendo il nostro stesso interesse per il territorio“, ha commentato.

La mensa universitaria, attiva dal novembre 2023 grazie alla partnership tra Coldiretti, Esu e la Cooperativa sociale di Lavoro San Giovanni Calabria, ospita mediamente un centinaio di ragazzi al giorno a cui si uniscono anche docenti e borsisti alla ricerca di un pasto genuino, preparato con prodotti di stagione e locali.