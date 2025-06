Gabriele Molteni, primario di otorinolaringoiatria a Bologna, è scomparso all’età di soli 45 anni: aveva lavorato anche a Verona.

Lutto nel mondo della sanità per la scomparsa di Gabriele Molteni, primario di Otorinolaringoiatria e Audiologia del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, morto a soli 45 anni. Il medico, che era anche docente universitario, aveva scoperto di avere una grave malattia soltanto un anno fa: una neoplasia che lasciava pochissime speranze di sopravvivenza.

Molteni in passato aveva lavorato anche a Verona. Per questo è stato ricordato anche dall’Azienda ospedaliera scaligera. In particolare, si legge in una nota, “la direzione strategica, il direttore e i colleghi della Uoc Otorinolaringoiatria, insieme a tutto il personale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, lo ricordano con profonda stima e commozione. La prematura scomparsa del medico, che per alcuni anni ha prestato servizio nel nostro ospedale, rappresenta un lutto che colpisce profondamente tutta la nostra comunità sanitaria. Il suo impegno, la professionalità e la dedizione rimarranno un esempio per tutti noi”.