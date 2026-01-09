Estravagario Teatro: il calendario degli spettacoli a Verona

Un “cretino” alza il sipario, al via a Verona la rassegna di teatro Estravagario : il programma.

La compagnia Estravagario Teatro, guidata dalla direzione artistica di Alberto Bronzato, dà il via a Verona alla sua rassegna: ecco il programma. Da gennaio a marzo, il Teatro Santissima Trinità diventerà la casa degli ultimi successi in repertorio della compagnia, offrendo al pubblico una maratona di quattro titoli capaci di spaziare dal divertimento alle emozioni più profonde.

Si inizia con il “cretino”.

Il sipario si alzerà ufficialmente sabato 10 gennaio alle 21 con la commedia “Un Cretino è per sempre”, diretta dallo stesso Bronzato. Per chi non volesse perdere il debutto, sono previste diverse repliche: domenica 11 gennaio (ore 17) e il fine settimana successivo, sabato 17 e domenica 18 gennaio. A chiudere il mese di gennaio sarà un grande classico della cattiveria umana e dell’ironia feroce: “Parenti Serpenti”, in scena sabato 31 e domenica 1 febbraio.

Programma di febbraio.

Il mese di febbraio vedrà protagonista Tiziano Gelmetti, che sabato 14 e domenica 15 porterà sul palco “Paese Perduto”, curandone anche la regia. Un appuntamento che promette di toccare le corde più intime degli spettatori. Il gran finale è invece affidato a “Il Condominio”, opera scritta e diretta da Matteo Spiazzi, prevista per le date di domenica 1 marzo, sabato 7 e domenica 8 marzo.

Info e costi.

Il costo del biglietto intero è di 10 euro, mentre il ridotto è di 8 euro. Questi possono essere acquistati direttamente in teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo oppure online tramite il circuito boxofficelive.it. Per tutti i dettagli sulle trame delle commedie e gli aggiornamenti, la compagnia invita a consultare il sito ufficiale.