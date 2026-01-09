“Lo facevo anch’io”: a San Martino Buon Albergo la banana di Cattelan sale sul palco di “Evoluzioni”.

La stagione teatrale “Evoluzioni” del comune di San Martino Buon Albergo continua a correre sulle ali del successo. Dopo un avvio da record, con i primi due appuntamenti che hanno registrato il tutto esaurito, la rassegna promossa dal Comune e diretta da Ippogrifo Produzioni si prepara a un gennaio denso di appuntamenti.

La banana di Cattelan sul palco.

Sabato 17 gennaio, i riflettori del Teatro Peroni si accenderanno su “Lo facevo anch’io”, l’ultima fatica di Alberto Rizzi. Il pluripremiato autore e regista veronese porta in scena una commedia colta e tagliente che scava nel cuore dell’arte contemporanea. Protagonisti sono due inservienti museali – interpretati da Valeria Girelli e Alberto Mariotti – che, tra una pausa e l’altra, si confrontano su ciò che li circonda: dalle pitture rupestri alla provocatoria banana di Cattelan. È un incontro tra opposti – lei rigorosa, lui goffo – che si trasforma in un’indagine ironica sulla bellezza e sul senso profondo del fare arte, strappando risate e riflessioni.

Spettatori protagonisti.

Mercoledì 21 gennaio alla Biblioteca Civica Don Milani. In un esperimento di direzione artistica condivisa, gli abbonati saranno chiamati a votare e selezionare il titolo conclusivo della stagione previsto per il 28 marzo, trasformando lo spettatore da fruitore passivo a protagonista delle scelte culturali del proprio territorio.

Il burattino di Dalla Via.

Il mese si chiuderà in bellezza sabato 31 gennaio con un ospite d’eccezione: Diego Dalla Via. Uno dei drammaturghi più apprezzati del panorama nazionale porterà al Peroni il suo “Burattino Meraviglioso”. Lo spettacolo rilegge il mito di Pinocchio come specchio dell’uomo contemporaneo, sospeso tra il desiderio di libertà e le fragilità del quotidiano, in un mix di cultura pop e riflessione filosofica che promette di lasciare il segno.