Un 32enne è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a rubare di notte da un’auto in sosta: condannato a 4 mesi, pena sospesa.

Si è introdotto all’interno di un veicolo per cercare di rubare la merce contenuta all’interno. Il malvivente, un cittadino marocchino di 32 anni, è stato però subito bloccato e arrestato dalla polizia di Stato di Verona.

Intorno alle ore 2 i poliziotti della Volante, durante l’attività di controllo del territorio, hanno notato un soggetto che, dopo aver armeggiato nei pressi di un veicolo parcheggiato, si stava introducendo all’interno della vettura per poi aprirne il bagagliaio e rovistarvi all’interno.

Raggiunto dagli agenti, il 32enne è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di 1 sigaretta elettronica e di una confezione di cinghie in tessuto, beni effettivamente riconosciuti come propri dal legittimo proprietario e subito a lui restituiti.

Ultimati gli accertamenti, il cittadino marocchino – risultato irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi precedenti per reati in materia di immigrazione – è stato arrestato per tentato furto aggravato. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a 4 mesi di reclusione, pena sospesa.