Per il transito della Fiamma Olimpica del 18 gennaio, il Comune di Verona ha previsto una serie di divieti e modifiche alla viabilità.

In occasione del transito della Fiamma Olimpica nel territorio comunale, previsto per domenica 18 gennaio, il Comune di Verona ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza dell’evento e il regolare svolgimento delle iniziative collegate.

I provvedimenti, adottati su richiesta della Questura di Verona, saranno in vigore dalle ore 14 alle ore 20 e interesseranno alcune vie e piazze del centro storico lungo il percorso della fiaccola.

I divieti di transito e sosta.

Nel dettaglio, sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione, per tutti i veicoli (compresi ciclomotori, motocicli e velocipedi, ad eccezione dei mezzi autorizzati), nelle seguenti strade: via Ponte Pietra, via Duomo, piazza Duomo, Stradone Arcidiacono Pacifico..

Sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione a qualsiasi tipo di veicolo tranne i mezzi autorizzati dalla manifestazione: in piazza Pradaval, nel tratto compreso tra via della Valverde e corso Porta Nuova, in corso Porta Nuova, tra via Andrea Paglieri e piazza Bra, comprese le aree centrali sotto l’orologio, destinate alla sosta breve a rotazione e alle operazioni di carico e scarico, in via degli Alpini, in piazza Bra, nel tratto compreso tra via degli Alpini e corso Porta Nuova.

Per la stessa fascia oraria sarà vietata anche la sosta dei monopattini in via degli Alpini, in piazza Bra e lungo tutto il perimetro dell’Anfiteatro Arena (via Leoncino, via Dietro Anfiteatro, piazza Bra). È inoltre previsto il divieto di transito per tutti i veicoli, inclusi monopattini e velocipedi, lungo le vie interessate dal passaggio della Fiamma Olimpica.

I provvedimenti sono finalizzati a garantire la massima sicurezza durante il passaggio di uno dei simboli più rappresentativi dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, anche in considerazione del contesto attuale e dell’elevata partecipazione di pubblico attesa.

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti, collaborando per la buona riuscita dell’evento.