Nogara abbatte la chiesa, rivoluzione al mercato settimanale

Il Comune di Nogara ha annunciato una riorganizzazione del mercato cittadino durante la ricostruzione della chiesa.

Il Comune di Nogara ha annunciato una temporanea riorganizzazione del mercato cittadino in seguito alla richiesta della parrocchia di procedere con l’abbattimento e la successiva ricostruzione della chiesa. L’intervento, necessario per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dei lavori, comporterà modifiche all’assetto del mercato, concordate dopo un confronto con ambulanti, commercianti e uffici comunali.

Il piano prevede due fasi operative. La prima scatterà dal 12 febbraio fino alla fine di aprile 2026: durante il periodo di demolizione, il mercato verrà trasferito interamente in via San Francesco, soluzione ritenuta indispensabile per consentire l’accesso dei mezzi pesanti e la messa in sicurezza dell’area centrale.

La seconda fase prenderà avvio da maggio 2026, quando, ridotta l’area di cantiere, il mercato tornerà nel centro del paese, interessando via Sterzi, via Papa Giovanni XXIII, parte di via Ferrarini e via Greppa. A causa della temporanea inagibilità dell’area davanti alla chiesa e di una parte di via Ferrarini, alcuni banchi saranno collocati in via Falcone Borsellino, che verrà integrata nel percorso del mercato.