Profughi da Gaza: due ragazzini feriti dalle bombe ora sono all’ospedale di Borgo Trento. Le FOTO.

Due ragazzini di Gaza all’ospedale di Borgo Trento: ricoverati in chirurgia pediatrica con ferite da scoppio, ora sono al sicuro. Verona si conferma quindi, un punto di riferimento per l’accoglienza sanitaria internazionale. Nella tarda serata di ieri, 6 novembre, due nuovi pazienti palestinesi, provenienti dalle zone di guerra di Gaza, sono stati ricoverati in Chirurgia pediatrica.

Gli adolescenti, un ragazzo di 14 anni e una ragazza di 13, sono atterrati all’aeroporto militare di Villafranca Verona alle 22.45 e sono stati immediatamente trasferiti con ambulanze del Suem 118 al Pronto soccorso pediatrico.

Ferite da scoppio e traumi da guerra.

Le condizioni cliniche dei due giovani sono state descritte come “importanti” e legate a lesioni da scoppio e traumi di guerra.

Il ragazzo di 14 anni, che presenta lesioni alla teca cerebrale e aveva già subito un intervento sul posto, è ora sotto assistenza multidisciplinare. La 13enne, dopo una TAC d’urgenza, è stata portata in sala operatoria per medicare ferite infette e un trauma renale.

Entrambi sono attualmente ricoverati in Chirurgia pediatrica, diretta dal prof Luca Giacomello. “Entrambi rappresentano due situazioni importanti. Sono stabili ma devono essere sottoposti a tutte le indagini del caso,” ha commentato.

Solidarietà sanitaria.

L’Aoui ha provveduto anche al trasporto e all’assistenza delle famiglie dei due piccoli pazienti. Questi due pazienti si aggiungono ai quattro bambini già curati e dimessi dall’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, arrivati in due fasi precedenti, a giugno e ad agosto. I precedenti ricoveri si sono conclusi con la dimissione dei pazienti, che restano ora in regime di follow-up.