Fuga da film a Verona: beccati due pregiudicati, folle corsa in Suv

Verona, folle corsa per scappare dalla polizia: la fuga si conclude con uno schianto, due arrestati.

Inseguimento ad alta velocità, due uomini arrestati dopo lo schianto, per resistenza e furto: è successo mercoledì mattina 5 novembre a Verona. Gli agenti avevano intercettato un Suv sospettato di essere stato usato per dei furti nei giorni precedenti.

Tutto è iniziato intorno alle 10, quando una volante della Questura è intervenuta al parcheggio della Fiera di Verona (tra viale dell’Industria e via Olanda) per una borsa ritrovata. Dai primi controlli, la polizia ha scoperto che la borsa apparteneva a una persona che aveva subito un furto da poco.

Beccati dalle telecamere.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno subito indirizzato gli agenti su un Suv. Si trattava dello stesso veicolo usato il giorno prima da tre persone (due uomini e una donna) per rubare degli oggetti da un’altra macchina. La vittima del furto ha poi riconosciuto il Suv e i ladri ripresi.

Con queste informazioni in mano, gli agenti hanno pattugliato nuovamente la zona e hanno trovato il Suv proprio vicino all’uscita di via Olanda.

L’inseguimento.

Quando i poliziotti hanno intimato l’alt, il conducente del Suv ha ignorato l’ordine, ha accelerato ed è scappato. La fuga è stata estremamente pericolosa: il Suv ha messo a rischio automobilisti e pedoni, rischiando anche di scontrarsi con l’auto della polizia.

La folle corsa è finita solo nella zona di Forte Azzano, quando il Suv è andato a sbattere contro un’auto parcheggiata. I tre occupanti sono usciti e hanno tentato di scappare a piedi, ma la polizia è riuscita a bloccare i due uomini, mentre la terza persona (una donna, si presume) è riuscita a dileguarsi.

Precedenti.

I due arrestati sono entrambi italiani e già noti alle Forze dell’Ordine: un 51enne (con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e guida in stato di ebbrezza) e un ventenne (con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio).

Misure cautelari.

Sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale (in concorso con la persona fuggita) e denunciati anche per furto. Il 51enne è stato anche multato per guida senza patente.

Il giorno successivo all’arresto, il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 51enne, mentre il ventenne dovrà presentarsi ogni giorno alla polizia.