Verona o Brescia, il voto: ore contate per l’adunata degli Alpini 2027

Adunata Alpini 2027: Verona si gioca tutto contro Brescia, domani il voto.

L’attesa è quasi finita: meno di 48 ore separano Verona e Brescia dal voto che deciderà la sede della 98esima Adunata Nazionale degli Alpini nel 2027. Il Consiglio Nazionale dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini) si riunirà domani mattina, sabato 8 novembre, nella sede centrale di Milano per la votazione finale.

La città scaligera, che da tempo ha messo in campo la propria candidatura, è in competizione diretta con Brescia per aggiudicarsi il prestigioso raduno che ogni anno muove centinaia di migliaia di Penne Nere. Il voto è atteso per la tarda mattinata, ma l’esito non sarà comunicato immediatamente.

L’attesa a Verona: la “diretta” in via del Pontiere.

A prescindere dall’esito della votazione, l’appuntamento per conoscere la decisione e i commenti della delegazione locale è fissato per le ore 16 di domani. Nella sede dell’Ana Verona, in via del Pontiere 1, è previsto un punto stampa al quale parteciperanno i vertici istituzionali e associativi che hanno sostenuto la candidatura veronese: Maurizio Trevisan, presidente dell’ANA Verona. David Favetta, vicepresidente vicario dell’ANA Verona. Stefania Zivelonghi, assessora ai Grandi Eventi del Comune di Verona. Flavio Massimo Pasini, presidente della Provincia di Verona.