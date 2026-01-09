Verona, il liceo Galilei non fa solo teoria: con l’Ordine dei Farmacisti la scienza diventa pratica.

Verona investe sui camici bianchi di domani, la mossa del Liceo Galilei: siglato l’accordo con l’Ordine dei Farmacisti. Il Liceo Statale “Galileo Galilei” di Verona compie un passo decisivo nel consolidare la propria vocazione scientifica. Nell’Aula Magna dell’istituto, è stata ufficializzata una nuova convenzione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona, un accordo nato per proiettare gli studenti direttamente nel cuore delle professioni sanitarie. Alla presentazione sono intervenuti gli assessori Elisa La Paglia (Politiche scolastiche) e Jacopo Buffolo (Politiche giovanili), a testimonianza del valore civico e formativo dell’iniziativa.

Attività pratiche.

L’intesa si inserisce nel collaudato percorso B-MED, il progetto di potenziamento scientifico del Liceo Galilei dedicato alle scienze biomediche e sanitarie. Grazie a questa collaborazione, i ragazzi non si limiteranno a studiare sui libri, ma avranno l’opportunità di confrontarsi con esperti del settore attraverso interventi mirati, attività pratiche e momenti di divulgazione scientifica. L’obiettivo è rafforzare il bagaglio di competenze teoriche e offrire un orientamento concreto per le scelte universitarie future.

L’assessora Elisa La Paglia ha sottolineato l’importanza strategica dell’accordo in un momento di profonda trasformazione del sistema sanitario nazionale. Con l’avvento della “farmacia dei servizi”, la figura del farmacista sta diventando un pilastro fondamentale per la salute di prossimità sul territorio.

Sulla stessa linea l’assessore Jacopo Buffolo, che ha definito la convenzione un’importante implementazione per la crescita dei ragazzi: “Avranno modo di conoscere a 360 gradi questa professione e i risvolti lavorativi ad essa collegati”.