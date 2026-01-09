Meteo weekend: l’ultimo ruggito dell’inverno prima della svolta

Verona meteo, l’inverno sta per “mollare la presa”, ma il weekend sarà gelido.

Verona, weekend di sole e ghiaccio: l’inverno non ha ancora intenzione di fare le valigie, ma la svolta meteo è vicina. Per questo fine settimana la provincia di Verona rimane nel mirino delle correnti polari e artiche che, ormai da giorni, dettano legge sul termometro locale. Secondo le analisi degli esperti di Meteo4 Verona, ci attende un weekend dai due volti: cieli limpidi, ma temperature che ricorderanno a tutti il cuore della stagione fredda.

Venerdì: una piccola tregua nelle minime.

La giornata di oggi venerdì 9 gennaio vedrà il passaggio di alcune bande nuvolose. Nulla di cui preoccuparsi sul fronte precipitazioni, ma questo “velo” atmosferico agirà da coperta termica, impedendo al calore di disperdersi del tutto. Il risultato? Gelate notturne meno intense rispetto ai giorni scorsi e un leggero rialzo delle temperature minime. I venti resteranno deboli, regalando una giornata di relativa stabilità.

Il weekend: il ritorno del sereno (e del grande freddo).

La vera morsa del gelo tornerà a stringersi tra sabato 10 e domenica 11 gennaio. Con il ritorno del cielo sereno su tutta la provincia, l’irraggiamento notturno farà crollare nuovamente le temperature. Sabato la pianura dovrà fare i conti con la minaccia delle nebbie: una nebbia che potrebbe rivelarsi “ostinata”, mantenendo le temperature prossime allo zero o poco sopra per l’intero arco della giornata.

Domenica sarà la fotocopia del giorno precedente: gelate diffuse interesseranno ogni angolo del Veronese, dal Garda alla Lessinia fino alla Bassa. Nonostante il sole possa trarre in inganno, il freddo resterà pungente e accentuato nelle zone dove persisteranno i banchi di nebbia.

La svolta: l’inverno è pronto a mollare la presa?

Se state già sognando temperature più miti, l’attesa sta per finire. La tendenza per la prossima settimana indica un cambio radicale di scenario. L’alta pressione di matrice più mite è pronta a riconquistare terreno, seguita a ruota dal ritorno delle correnti atlantiche. Questo flusso porrà fine all’ondata di gelo artico, portando l’inverno a “mollare la presa” probabilmente fino alla fine del mese.