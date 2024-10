Tutto pronto per il primo Bike Pride veronese

Al via il primo Bike Pride veronese: un giro in bicicletta adatto a tutti.

Domenica 6 ottobre, alle 14:30, si terrà il primo “Bike Pride” veronese, un giro in bicicletta per le strade cittadine, aperto a tutti e completamente gratuito. L’evento mira a promuovere l’uso della bici come mezzo sicuro e sostenibile.

Il raduno è previsto dalle 13:30 nello spazio verde all’incrocio tra via Colombo e via Da Vico, con la partenza della pedalata collettiva alle 14:30. Il rientro è previsto per le 16, nello stesso posto.