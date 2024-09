Prevenzione oncologica, a Verona visite gratuite contro i tumori della pelle

Progetto Melanoma di Fondazione Ant: visite gratuite contro i tumori della pelle in ottava Circoscrizione a Verona.

Prevenzione oncologica a Verona, al via dal 6 settembre una serie di otto appuntamenti di screening sul melanoma, con visite gratuite. Giornate di prevenzione dedicate a tutta la cittadinanza, con la possibilità di oltre 190 controlli gratuiti, che si terranno nel territorio della Circoscrizione 8^, precisamente a Marzana, Poiano e Quinto, a bordo di uno dei bus della Prevenzione di Fondazione Ant.

Il melanoma risulta essere uno dei principali tumori che insorgono in giovane età e costituisce in Italia, attualmente, il terzo tumore più frequente in entrambi i sessi al di sotto dei 50 anni.

L’itinerante ‘Progetto Melanoma’ di Fondazione Ant, in cui rientrano anche le giornate di visita in Circoscrizione 8^, mira ad accrescere nella popolazione la cultura della prevenzione, offrendo opportunità di controllo nei quartieri. Il progetto è sostenuto da Fondazione Just Italia con il patrocinio del Comune di Verona – Rete Città Sane.

Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione a partire da oggi, mercoledì 4 settembre, sul link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/

Programma e luoghi di visita.

Il 6, 7, 8 e 9 settembre a Marzana nella piazza Postojali (zona del parcheggio pubblico vicino alla chiesa di Ognissanti). Visite, il 6 settembre dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 13.45 alle 18.45. Il 7, 8, 9 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30. Disponibili 96 controlli gratuiti.

Il 13 e 14 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30 nell’area dei giardini G.Slemer (tratto cieco via Poiano n. 34-36). Disponibili 48 controlli gratuiti.

Il 15 e 16 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30 a Quinto nella piazzetta in via Valpantena n. 85/c (fronte farmacia AGEC Quinto) . Disponibili 48 controlli gratuiti.

“Una prevenzione messa in campo sul territorio e più precisamente all’interno dei quartieri cittadini – afferma l’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni – proprio per consentire il maggior numero di visite dermatologiche gratuite. Il tutto grazie all’importantissimo partenariato di Ant, che ringrazio per lo straordinario lavoro svolto, supportata dalla Fondazione Just Italia anch’essa fortemente impegnata in favore della salute dei cittadini veronesi”.