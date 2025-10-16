Mattarella domani a Padova per i funerali dei tre carabinieri

Padova, domani ai funerali dei carabinieri vittime di Castel d’Azzano, ci sarà Mattarella.

La Basilica di Santa Giustina a Padova, sta per accogliere le massime cariche istituzionali dello Stato per i funerali dei tre carabinieri morti a Castel d’Azzano: in primis Sergio Mattarella. L’attenzione del Paese si concentra sulla città del Santo, scelta come sede delle esequie di Stato per il luogotenente Marco Piffari, il brigadiere capo Valerio Daprà e il carabiniere scelto Davide Bernardello.

Il momento di massimo tributo è atteso per il pomeriggio di domani, venerdì 17 ottobre, quando il presidente Sergio Mattarella presenzierà alla cerimonia, un gesto che sottolinea la vicinanza della più alta carica dello Stato all’Arma dei carabinieri e ai familiari delle vittime. La presenza del Capo dello Stato conferisce un carattere di solennità nazionale all’evento, trasformando i funerali in un simbolo di riconoscenza per l’estremo sacrificio compiuto.

La tragedia avvenuta nel Veronese, dove i tre militari hanno perso la vita in un atto di violenza inaudita, ha scosso l’intera nazione. Domani alle ore 16, all’interno della Basilica, si consumerà il rito del commiato, davanti ai vertici militari, alle autorità civili e a una folla di cittadini che si stringeranno idealmente intorno ai feretri. La partecipazione del presidente Mattarella non è solo un atto formale, ma un’espressione diretta di un lutto che unisce l’intera Italia.