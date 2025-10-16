Oltre 2 mila visitatori a San Martino per il Marcellise Wine Festival

Marcellise Wine Festival: grande successo per la prima edizione a San Martino Buon Albergo.

Il debutto del Marcellise Wine Festival, un successo: nel weekend dell’11 e 12 ottobre, il borgo tra le colline di San Martino Buon Albergo, si è trasformato in un palcoscenico dedicato al vino, alla cultura e all’enogastronomia locale. Più di 2mila persone hanno partecipato alla manifestazione, animando due giornate di degustazioni, incontri e momenti di approfondimento.

Masterclass e convegni, il vino come cultura e consapevolezza.

Uno dei punti di forza della manifestazione è stato il programma di masterclass, che ha registrato il tutto esaurito. L’obiettivo era aprire il dialogo sul vino non solo agli addetti ai lavori ma anche agli appassionati, creando un’occasione di confronto diretto con produttori, enologi e professionisti. L’approccio divulgativo e accessibile è stato apprezzato da un pubblico eterogeneo, interessato ad approfondire la conoscenza del prodotto e del territorio.

Tra i momenti più rilevanti, il convegno “Vino e Salute” con la biologa nutrizionista Silvia Zanetti ha offerto uno sguardo scientifico e culturale sul consumo consapevole. L’intervento ha sottolineato come il vino rappresenti un elemento identitario e culturale, oltre che un prodotto agricolo, evidenziando l’importanza della moderazione e della conoscenza.

Turismo e territorio: un potenziale strategico per l’Est Veronese.

Il tema del marketing territoriale è stato affrontato in un convegno curato da Giacomo Ballerini, imprenditore e formatore. L’incontro ha messo in luce il potenziale strategico di San Martino Buon Albergo e dell’Est Veronese come area complementare alla zona gardesana. L’obiettivo è intercettare flussi turistici e offrire esperienze autentiche legate a vino, natura e gastronomia locale.

È stata sottolineata l’importanza di una comunicazione coordinata e di una narrazione condivisa per costruire un’identità territoriale forte, capace di connettere comunità, visitatori e imprese. Colline vitate, percorsi naturalistici e prodotti enogastronomici sono gli elementi chiave su cui costruire un brand territoriale riconoscibile.

Cantine e food gourmet protagonisti della manifestazione.

Le cantine del territorio hanno avuto un ruolo centrale nel festival, offrendo degustazioni che hanno permesso ai visitatori di scoprire una selezione variegata di vini locali. L’interesse e la competenza del pubblico hanno confermato la qualità della proposta enologica.

Anche la sezione dedicata al food ha riscosso grande successo. Le pizze contemporanee di Renato Bosco e i piatti tipici della macelleria Campedelli, hanno valorizzato i sapori locali, completando un’esperienza gastronomica di alto livello.

Le istituzioni puntano sulla valorizzazione del territorio.

Il sindaco Giulio Furlani ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando come il Marcellise Wine Festival abbia dimostrato la forza del vino come motore di cultura e identità territoriale. Anche l’assessore alla Cultura e al Turismo Francesca Besana ha ribadito l’importanza di eventi come questo per costruire una rete solida tra istituzioni, consorzi e realtà produttive locali.

Durante le due giornate hanno partecipato attivamente il Consorzio Tutela Vini Valpolicella, la Strada del Vino Valpolicella, la Camera di Commercio di Verona, la Destination Verona & Garda Foundation e Onav, confermando la centralità della collaborazione tra enti e produttori per lo sviluppo del turismo enologico.

Un festival destinato a crescere.

Il Marcellise Wine Festival, organizzato da Studio Grandi Eventi con il sostegno del Comune di San Martino Buon Albergo e dei partner istituzionali, ha gettato basi solide per il futuro. L’entusiasmo e la risposta del pubblico aprono la strada a una seconda edizione ancora più ricca e strutturata, con l’obiettivo di consolidare l’evento come appuntamento di riferimento per il territorio e per gli amanti del vino.