Raid nel presepe di Borgo Roma, mozzata la testa del bambinello

Atto vandalico a Verona: mozzata la testa del bambinello nel presepe di Borgo Roma.

Il nuovo anno si è aperto con un atto di vandalismo in Borgo Roma: mozzata la testa del bambinello nel presepe. Durante la notte di Capodanno, ignoti lo hanno preso di mira. Era stato allestito nel parco San Giacomo.

Gli aggressori hanno decapitato la statua del Bambin Gesù, realizzata in cartongesso, danneggiandone anche una mano. La recinzione che circondava l’area è stata completamente smembrata. Le figure di Maria e Giuseppe, così come la struttura principale in legno della Sacra Famiglia, sono rimaste intatte.

Il presepe, progettato e costruito dal gruppo artistico Arcobalenoarte, associazione di promozione sociale no profit di Cadidavid, era stato rinforzato con cavi di ferro interni per evitare atti vandalici, già avvenuti l’anno precedente in due occasioni. Nonostante queste precauzioni, il manufatto è stato nuovamente preso di mira.