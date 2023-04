Allo stand della Regione Veneto di Vinitaly presentata la Guida su Verona realizzata da La Repubblica.

Il padiglione della Regione Veneto a Vinitaly ha ospitato questa mattina, martedì, la presentazione della Guida di Verona realizzata da La Repubblica. La guida, realizzata in collaborazione con la Regione e con il patrocinio del Comune di Verona e Destination Verona & Garda Foundation, è il primo numero monografico della collana dedicata ai patrimoni Unesco del Veneto. Il volume racconta la città scaligera in 288 pagine ricche di itinerari, curiosità, interviste, focus sulle specialità enogastronomiche, foto d’epoca e tanti consigli su dove mangiare, dormire e fare acquisti nella zona.

Il direttore delle guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, ha spiegato che l’obiettivo di questa guida è di esplorare le perle tutelate dall’Unesco. La guida mette insieme itinerari, bellezze artistiche e musicali, ma anche storie di artigiani, ristoratori, produttori di vino, botteghe del gusto e personaggi del territorio. Senza dimenticare testimonianze di personaggi famosi come Federica Pellegrini e Roberto Bolle.

Sfogliando la guida, si possono scoprire molti luoghi iconici della città, ma anche scorci inediti, come la Basilica di San Zeno, il Museo lapidario Maffeiano, le chiese del percorso Verona Minor Hierusalem, il cimitero monumentale e il Palazzo Maffei. Ampio spazio è dedicato anche ad altri tesori che fanno parte del patrimonio Unesco, come il Tocatì, il Festival Internazionale dei Giochi in Strada, e i siti palafitticoli preistorici nel Veronese.

“Un’opportunità di sviluppo turistico, da coltivare ponendo attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale – scrive nella sua prefazione il sindaco di Verona Damiano Tommasi – e per questo, ringrazio Repubblica e la Regione del Veneto per aver scelto di dedicare alla nostra città questa guida”.