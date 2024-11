Premio “Smartphone d’oro”: Verona top per la comunicazione digitale “ambientale”

Premio “Smartphone d’oro”: comune di Verona top per la comunicazione digitale “ambientale”.

Il comune di Verona, in collaborazione con Fondazione Cariverona, ha ricevuto un premio speciale al concorso “Smartphone d’Oro 2024”, organizzato da PA Social. Il premio celebra le migliori iniziative di comunicazione digitale nella pubblica amministrazione, e Verona è stata riconosciuta per il progetto “NaturAzioni” che valorizza il patrimonio naturalistico e culturale attraverso partecipazione civica e la sensibilizzazione ambientale.

La cerimonia si è svolta a Roma il 26 novembre, durante il Super Day di PA Social, evento che ha riunito professionisti della comunicazione, amministratori pubblici ed esperti del settore. Tra i vincitori assoluti figurano Roma Capitale e l’AOU di Cagliari, mentre Verona si è distinta per il suo impegno innovativo e inclusivo con “NaturAzioni”.

“NaturAzioni”: valorizzare la natura e coinvolgere i cittadini.

“NaturAzioni” è un progetto triennale che punta a recuperare e promuovere i luoghi naturali di Verona come risorsa strategica per uno sviluppo sostenibile. Le attività si sviluppano in cinque aree principali:

Ricerca: utilizzo di strumenti digitali per monitorare la biodiversità, come i BioBlitz. Educazione: percorsi scolastici su temi ambientali, dagli orti in classe ai licheni. Percorsi di terra: riscoperta degli itinerari naturali sulle colline e attorno alle mura cittadine. Percorsi d’acqua: valorizzazione dei corsi fluviali, con interventi di restauro al Lazzaretto. Attivazione civica: coinvolgimento diretto dei cittadini tramite patti di sussidiarietà con associazioni locali.

Un impegno collettivo.

Il progetto ha visto la partecipazione di numerosi uffici comunali e associazioni come Amici del Lazzaretto, La Raganella Ets e Gea Onlus, oltre al contributo di studenti dell’Istituto Salesiano San Zeno per restauri storici. Tra le iniziative spiccano eventi di citizen science, concorsi fotografici, e attività pratiche come la sistemazione di sentieri e il monitoraggio della biodiversità.

Innovazione e partecipazione.

La menzione speciale dello “Smartphone d’Oro” sottolinea l’importanza dell’uso delle tecnologie digitali per sensibilizzare la comunità e valorizzare l’ambiente. Il progetto ha trasformato il patrimonio naturale di Verona in una risorsa condivisa, creando un modello partecipativo che unisce cittadini e istituzioni per lo sviluppo sostenibile della città.

L’Amministrazione comunale ha ringraziato i cittadini per il loro sostegno, evidenziando come il coinvolgimento collettivo sia stato essenziale per il successo di “NaturAzioni” e il riconoscimento ricevuto.