Premiati i vincitori del concorso fotografico “Verona da conoscere”

La premiazione dei vincitori del concorso fotografico “Verona da conoscere”, promosso dall’Associazione consiglieri emeriti.

Mettere in luce, tutelare e dare nuovo valore al patrimonio urbano di Verona: è questo l’obiettivo del concorso fotografico “Verona da conoscere – I ponti di Verona”, di cui sono stati premiati questa mattina in sala Arazzi i primi vincitori.

Ad aggiudicarsi il primo premio, con un fotografia di Ponte Castelvecchio, è stato Luca Soave. Al secondo posto, con una immagine di Ponte Pietra, Francesco Zantedeschi. Al terzo posto, in ex aequo, si sono classificati, Placido Castiglione, con una foto del Ponte della Ferrovia e Silvano Rucci, con una di Ponte Pietra.

I partecipanti sono stati giudicati in forma anonima dalla Commissione che ha valutato le opere per la bontà delle immagini fotografiche, per la capacità di suscitare emozioni e sensazioni, per la comunicatività, la capacità di suggestionare e per la coerenza e/o originalità nella interpretazione, per la tecnica adottata ai fini degli obiettivi del concorso.

I partecipanti potevano scegliere uno o due ponti sul fiume Adige, nel Comune di Verona, e poi inviare un portfolio di massimo 3 foto inedite per ciascun ponte.

Le foto dovevano rappresentare non solo il ponte, ma anche il suo contesto, ed essere accompagnate da una breve storia del ponte, una testimonianza o un evento reale legato ad esso. Importante, infine, che le immagini inviate dovessero essere post-prodotte dopo lo scatto ma non create con AI o rendering 3D.

Motivazioni.

1° classificato – Luca Soave – per l’emozione suggestiva che suscita la fotografia realizzata senza l’ausilio del colore in ora notturna dimostrando forte sensibilità nella scelta del momento e nella bravura tecnica della realizzazione.

2° classificato – Francesco Zantedeschi – per la visione “poetica e sognante” dell’immagine.

3° classificato a pari merito: Placido Castiglione – per il significato metaforico del “viaggiare: lo scorrere del fiume e di quello del treno”

Silvano Rucci – per la particolare rappresentazione del “movimento dell’acqua” e del “contrasto di colore tra il fiume e il cielo”.

Componenti della commissione: Stefano Vallani (Presidente del Consiglio comunale) -Raffaello Bassotto (Fotografo) – Giuseppe Franco Viviani (Storico) – Michela Sironi Mariotti (Consigliere emerito) – Francesco Girondini (Consigliere emerito)

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Consiglieri comunali Emeriti del Comune di Verona. Un progetto che, tramite la fotografia, punta a raccontare l’evoluzione urbana e sociale della città, cogliendone luoghi e scorci trascurati o inesplorati.