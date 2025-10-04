Controlli a tappeto della polizia locale di Verona sui bus Atv: 117 passeggeri senza biglietto, quattro giovani segnalati per droga.

Nuovi controlli del reparto territoriale della polizia locale di Verona, in collaborazione con Atv: verifiche a tappeto in città su 43 autobus urbani ed extraurbani, come disposto dal comandante Luigi Altamura, in attuazione alle indicazioni pervenute in sede di Comitato provinciale ordine pubblico.

Venti tra ufficiali, agenti del Reparto Territoriale, verificatori Atv e operatori dell’agenzia di vigilanza privata, hanno controllato a tappeto ben 1.345 passeggeri, comminando 117 verbali per il mancato possesso del titolo di viaggio, di cui 41 pagati immediatamente per un importo di 2.111 euro.

Le linee controllate.

Sono state controllate le linee 11-12-13-144-138-139-110-51-61-21-23-24, sia in entrata che in uscita dal capoluogo, alle fermate della stazione ferroviaria di Porta Nuova e nei quartieri di Santa Lucia, Borgo Trento e Borgo Roma. Sono state segnalate quattro persone di giovane età, trovate in possesso di sostanze stupefacenti, circa 15 grammi complessivamente. Sono state monitorate anche le zone di porta Vescovo, Veronetta, piazza Bra e corso Castelvecchio.

I controlli sono stati effettuati anche grazie alle telecamere di videosorveglianza a bordo dei mezzi Atv e a quelle cittadine gestite dalla Centrale operativa di lungadige Galtarossa e proseguiranno sulle linee dove sono stati segnalati episodi di microcriminalità, oltre che in piazzale XXV Aprile anche nella zona tra Veronetta e Porta Vescovo. Massima attenzione alle aree più frequentate da minorenni, dove spesso i cittadini segnalano proprio attività illecite.