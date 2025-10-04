Un 53enne latitante è stato arrestato in Spagna: deve scontare 4 anni e 5 mesi per una serie di reati commessi nel Veronese.

Condannato per una sfilza di reati commessi nel Veronese, latitante rintracciato e arrestato in Spagna. Continua l’impegno dei carabinieri di Verona nell’individuare e arrestare ricercati destinatari di ordini per la carcerazione e mandati di arresto europeo, in esecuzione a provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica di Verona.

E è in tale contesto operativo di ricerca di latitanti a livello internazionale che un italiano 53enne, ricercato da novembre del 2023, già condannato con sentenza definitiva, è stato individuato e catturato sul litorale mediterraneo della Spagna, nella città di Tosa Del Mar, luogo in cui si era rifugiato nella speranza di far perdere le proprie tracce e di sottrarsi alla esecuzione della condanna.

Tuttavia, nonostante la lontananza e le cautele adottate per sottrarsi alla cattura, l’uomo è stato individuato e arrestato dal personale della polizia spagnola, attivata dal servizio di cooperazione internazionale del Ministero dell’Interno, grazie alle investigazioni e alla conseguente segnalazione dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Verona. Al 53enne è stato notificato l’ordine di esecuzione pena in carcere, emesso dall’Autorità Giudiziaria di Verona.

Il 53enne, già residente a San Michele Extra, deve scontare la pena di 4 anni, 5 mesi e 2 giorni di reclusione per reati di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata in concorso e appropriazione indebita, commessi a Verona, Negrar e Sommacampagna nel 2012, e di falsa attestazione a pubblico ufficiale commessa a Villafranca di Verona nel 2018 e di tentata rapina commessa a Castel d’Azzano nel 2020.

L’arresto, come detto, è avvenuto il 2 ottobre nella città di Tosa Del Mar, nella provincia di Girona, nord-est della Spagna, e il 53enne è stato provvisoriamente accompagnato nelle carceri più vicine, in attesa dell’emissione del provvedimento di estradizione da parte dall’autorità giudiziaria italiana, al fine di far scontare la pena sul territorio italiano.