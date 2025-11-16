Domenica 16 novembre la Giornata mondiale dei poveri: la situazione a Verona, e i numeri della Caritas diocesana.

A Verona i poveri sono sempre di più: e a sostenerlo sono i numeri, sconfortanti, della Caritas diocesana. Per la IX Giornata mondiale dei poveri di oggi, domenica 16 novembre, la Chiesa di Verona propone una serie di iniziative dedicate all’ascolto e all’incontro con le persone in difficoltà. “La Giornata ci ricorda l’importanza di mantenere uno sguardo attento verso chi vive fragilità”, ha detto il vescovo Domenico Pompili.

Il momento principale è stato il Giubileo diocesano della speranza e della povertà di sabato 15 novembre. Alle 12, nella basilica di San Zeno, oltre 300 persone in situazione di povertà sono state al centro di un incontro con testimonianze, preghiera ecumenica e un pranzo comunitario.

Le iniziative si svolgono sullo sfondo delle parole di papa Leone XIV, che invita a riconoscere la povertà come ingiustizia e a contrastare ogni forma di indifferenza. Numerosi gli appuntamenti organizzati dalla Caritas veronese nei vari territori: inaugurazioni, raccolte di indumenti, pranzi solidali, incontri con le comunità e attività per i più piccoli.

I dati Caritas.

I dati della Caritas di Verona confermano un bisogno crescente. Nel 2024 la rete capillare dei Centri di ascolto ha supportato 3.778 famiglie per un totale di 10.654 persone, con un aumento del 17% rispetto all’anno precedente. Il 63% è una donna; il 59% ha cittadinanza non italiana; l’età media delle persone ascoltate è di 50,7 anni (a livello nazionale 47,8); le persone supportate hanno titoli di studio tendenzialmente bassi; il 31% lavora.

La rilevazione dei bisogni ci dice che l’82,8% delle famiglie presenta problemi di povertà economica, cui seguono i problemi collegati all’occupazione (19,1%) e, in una famiglia su dieci, i problemi di salute, abitativi e familiari. A questi dati si devono aggiungere quelli legati persone fragili che vivono nella marginalità e che hanno difficoltà abitative. Le persone attualmente accolte nelle strutture gestite da Caritas in tutto il territorio della Diocesi, in collaborazione con servizi sociali, parrocchie e associazioni, sono in totale 425. Inoltre, la Rete Caritas supporta 815 persone relativamente alle spese legate all’abitare (affitti, utenze, spese condominiali).