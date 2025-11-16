Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 17 a domenica 23 novembre.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 17 novembre e per tutta la settimana, fino a domenica 9 novembre, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via Chioda, Strada dell’Alpo, via Valpantena, via Jacopo Bonfadio, via Camillo Cesare Bresciani, Lungadige Attiraglio. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

L’Ufficio Mobile di Prossimità sarà presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario: