Sabato 22 novembre nuovo Open day all’Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento a Verona.

Un nuovo Open day in Ostetricia è stato organizzato per sabato 22 novembre all’Ospedale della donna e del bambino a Borgo Trento. Come sempre l’accesso è libero, senza impegnativa né prenotazione. I futuri genitori possono accedere liberamente nell’orario più comodo dalle 9 alle 12.

Gli incontri si terranno al padiglione 29 dell’Ospedale della donna e del bambino nell’aula incontri del primo piano. Le ostetriche saranno disponibili a rispondere a qualsiasi dubbio e curiosità sulla gravidanza e il parto. Sarà inoltre possibile visitare gli spazi di preparazione al parto in Ostetricia dedicati ai papà e alle mamme, oltre che alla sala parto.

Previsto inizialmente per gennaio 2026, è stato anticipato dopo la forte adesione allo scorso Open day di settembre con 320 ingressi in una giornata e 10 ostetriche all’accoglienza. La gravidanza, specialmente se è la prima, porta con sé molti dubbi per i futuri genitori. L’Open day nasce proprio come spazio informativo dedicato interamente alle coppie.